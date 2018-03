Har nå samlet inn 15 millioner kroner til Leger Uten Grenser

Sylvi Listhaug fikk blomster og provoserte fram en motreaksjon. Den har så langt resultert i 15 millioner kroner til humanitær innsats.

Protestaksjonen mot blomsteraksjonen til støtte for justisminister Sylvi Listhaug (Frp) passerte mandag kveld 15 millioner kroner. Pengene skal gis til Leger Uten Grenser.

- Dette er langt utenfor min fatteevne, sier en av initiativtakerne, Camilla Ahamath, i en Facebook-post.

Les også: Skjebnedag for Solberg-regjeringen

- Dette er et motsvar til Sylvi Listhaugs blomsterhav! Samtidig har aksjonen utviklet seg til å bli noe større enn forventet. Denne aksjonen har blitt noe symbolsk: For et varmere samfunn! Alt monner. La oss bidra til et samfunn uten hat og farlig retorikk, heter det på aksjonens Facebook-side.

Da Nettavisen sjekket klokka 22 var det samlet inn 15.436.352 kroner.

Camilla Ahamath fra Bergen er en av initiativtakerne til innsamlingsaksjonen for Leger Uten Grenser.





- Ikke et kjipt land

«Den stille majoriteten (flerparten av alle som bor i Norge) deltar sjelden i debatter eller forum, så det har irritert meg over mange år at det kun er de som har de mest kritiske stemmene på venstre og høyre siden som får forsidene i avisene. Dermed kan det kanskje noen ganger se ut som at vi har et kjipt land. Det har vi definitivt ikke, og denne aksjonen er et bevis på det», skriver en av bidragsyterne på Facebook mandag kveld.





– Glade for støtten

Leger Uten Grenser sier til VG at helgens innsamlingsaksjon er den største de har opplevd siden jordskjelvet i Haiti i 2010, skriver VG.

– Det er kjempemasse. Vi er utrolig glad for støtten, og vi oppfatter aksjonen først og fremst som en støtte til de humanitære verdiene vi står for, sa Leger Uten Grenser-president Karine Nordstrand til NTB da beløpet var 8 millioner kroner.

Hun er tydelig på at beløpet vil bli brukt til humanitære formål.

– Vi er til stede i over 70 land, og de fleste av midlene går fortsatt til Sentral-Afrika. Her er det snakk om land som Sør-Sudan, Kongo og Den sentralafrikanske republikk. Samtidig er vi også til stede i konflikter som Jemen, Irak og Syria, sier Nordstrand.

Nøytrale

Nordstrand understreker at Leger Uten Grenser er partipolitisk nøytral, og ønsker ikke å kommentere situasjonen rundt Listhaug.

– Vi er ikke interessert i å bli dratt inn i en partipolitisk debatt, men er veldig glade for å motta så mye støtte. Pengene kommer ikke fra noe politisk parti, men privatpersoner, understreker presidenten.

Startet fredag kveld

Det er Facebook-gruppen «Soldiers of Are and Odin», tilhengere av radioprogrammet «Are og Odin», som står bak protestaksjonen som ble helgens store snakkis. Da de startet innsamlingen fredag kveld, var det et bilde av Rødt-leder Bjørnar Moxnes som prydet aksjonssiden.

Det var Moxnes som onsdag kunngjorde at partiet fremmer mistillitsforslag mot justisministeren.

Aksjonen avsluttes klokken 10.00 tirsdag, som er da behandlingen av mistillitsforslaget starter i Stortinget.

Les også: Sanner før krisemøte: En alvorlig situasjon

Mest sett siste uken