Har sendt ut farevarsel for kraftig vind

Venter lokalt kraftige vindkast i deler av Troms og Finnmark.

Nord-Troms og kyst- og fjordstrøkene i Finnmark bør rydde inn hagemøbler, trampoliner og sørge for at båten er godt fortøyd. Fra natt til torsdag og fram til utpå ettermiddagen torsdag ventes det lokalt kraftige vindkast fra sør på 20 til 25 meter per sekund.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel.

Utover torsdag ettermiddag ventes vinden å dreie på sørvest og minke over land, ifølge meteorologene.

Tirsdag var det Hønefoss og Nedre Eggedal som hadde de høyeste temperaturene i landet, begge steder 20,8. De var tett fulgt av Blindern i Oslo og Sande i Vestfold, begge 20,6 grader. Kaldest av målestasjonene natt til onsdag var temperaturen på Tana bru, minus 1,4 grader.

Fra natt til torsdag er det ventet fralandsvind med lokalt kraftige vindkast på 20-25 m/s i Nord-#Troms og #Finnmark. Utover torsdag ettemiddag dreier vinden på sørvest og minker over land. Hold deg oppdatert på https://t.co/sb4X9as5HV pic.twitter.com/c2HKjitPoa — Meteorologene (@Meteorologene) 29. august 2018

