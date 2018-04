Har tatt verdenspatent på nytt solpanel

Arkitekt Finn Sandmæl har tatt verdenspatent på solpanel som skal lage seks ganger mer energi enn vanlige solcellepanel.

- Visste du at solceller har maksimal virkningsgrad på fire grader celsius? Så jeg kjøler ned solcellepanelet med kaldt vann på baksiden. Da får jeg 50 prosent mer strøm ut av solcellene. Varmeutvekslingen gir samtidig mye termisk energi, forteller Finn Sandmæl til Nettavisen.

Bruk av vann bak solcellene er kjernen i teknologien som arkitekten og oppfinneren Sandmæl nå har tatt verdenspatent på.

Vann



Mens vanlige solceller gir cirka 150 vatt per kvadratmeter, skal Sandmæls panel gi 212 vatt solenergi. I tillegg kommer 700 vatt termisk energi fra vannavkjølingen på baksiden av solcellene.

Vann kjøler ned solcellene, som dermed blir mer effektive. Samtidig vil varmen fra solcellene overføres til vannet. Denne varmen kan brukes som varme i huset.

For mer detaljer kan du lese dette.

– Resultatene jeg viser til kan dokumenteres. Dansk Forskningsinstitutt har i halvannet år testet produktene mine. Nå har jeg tatt verdenspatent og jobber med å etablere en produksjon, sier oppfinneren til siste utgave av VVS aktuelt.

Renser vann



I tillegg til oppvarming av vann, vil Sandmæl også bruke nedkjøling av solcellepanel til å rense vann gjennom kondensering. Dette vil være spesielt aktuelt i u-land der rent vann er mer aktuelt enn vannbåren varme i hus.

Da tilføres skittent vann på baksiden av et kondensjonspanel. Varmen fra solcellepanelet bidrar til at vannet kondenserer. Dermed kommer rent vann ut av panelet.

Et panel på litt over to kvadratmeter skal være nok til å rense cirka 15.000 liter vann i året, sier Sandmæl.

Nå håper han at oppfinnelsen kan produseres i stor skala og hjelpe til med å løse verdens problemer knyttet til energi og vann.

