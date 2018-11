Harald Stanghelle fra Aftenposten til NRK

Nylig avtroppet Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle blir vert i et eget radioprogram på NRK etter nyttår.

Nylig ble det kjent at Stanghelle slutter i Aftenposten etter at han i 19 år har fylt ulike redaktørposter i avisen. Han uttalte at hvis han skulle gjøre noe på oppløpssiden av yrkeslivet, måtte han gjøre det det nå. Fredag kunngjorde NRK at han fra nyttår vil være vert i eget radioprogram som vil intervjue gjester en halv time hver fredag på kanalen NRK P1+.

– Dette gleder jeg meg virkelig til. Det er et spennende privilegium å få arbeide med det som for meg er en helt ny journalistisk sjanger. Da jeg sluttet i Aftenposten, var det for å få et taktskifte på oppløpssiden av mitt yrkesliv. Nå får jeg oppfylt drømmen om dette, sier Harald Stanghelle i en pressemelding fra NRK.

Stanghelle ble ansatt som krimjournalist i Aftenposten i 1991 etter ni år i Arbeiderbladet. Han ledet politisk avdeling fra 1992 og ble nyhetsredaktør 1994. I 1995 ble han sjefredaktør i Dagbladet, men vendte tilbake til Aftenposten og stillingen som politisk redaktør i 2000.

Line Gevelt Andersen, som er programsjef i NRK, tror at lytterne kommer til å sette pris på dette programmet.

– Harald Stanghelle er en glimrende intervjuer og formidler, så dette tror vi kommer til å slå meget godt an blant våre lyttere, sier hun i kunngjøringen.

(©NTB)

