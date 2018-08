Harald Tom Nesvik (Frp) tar over som fiskeriminister. Nesvik kom ut på Slottsplassen sammen med statsminister Erna Solberg (H) etter statsråd mandag.

Den nye fiskeriministeren mottok en blomsterbukett på slottsplassen klokken 13.10, før han og statsministeren snudde og vendte tilbake mot Slottet.

Det er varslet en pressekonferanse klokken 13.45 i regjeringens representasjonsanlegg i forbindelse med statsrådsskiftet. Det er også varslet nøkkeloverrekkelse klokken 15 i Nærings- og fiskeridepartementet.

Harald Tom Nesvik er tidligere parlamentarisk nestleder for Fremskrittspartiet, og han var stortingsrepresentant for Møre og Romsdal Frp fra 1997 til 2017. Han tar over etter Per Sandberg (Frp).

Nesvik kommer nå fra jobben som kommunikasjonssjef i brønnbåtrederiet Sølvtrans. Han ble i juni i fjor utnevnt som fylkesmann i Møre og Romsdal fra 2019, men trakk seg i mai av hensyn til familien.

