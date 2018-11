Hard budsjettstrid om momsfritak for småhandel

Midt under budsjettforhandlingene får KrF drahjelp fra Virke, som kjører i gang en storstilt kampanje mot momsfritaket for småhandel fra utlandet.

Regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre satte seg tirsdag ned til et andre forhandlingsmøte med KrF på Stortinget.

Det mye omtalte momsfritaket for småhandel til under 350 kroner fra utlandet provoserer KrF, som krever fritaket fjernet.

– Det er en veldig viktig sak for norsk næringsliv, at norske bedrifter blir likebehandlet med utenlandske når man kjøper varer på nett, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

– Vi trenger inndekninger for å finne en enighet. Dette vil både være en god sak for næringslivet og en god sak å finne inndekning for.

Etter en drøy time var møtet over, og partene møtes trolig igjen torsdag formiddag.

750 millioner

Ifølge KrFs alternative budsjett vil en fjerning av momsfritaket skaffe til veie 750 millioner kroner i inntekter til staten, men anslagene varierer og er usikre.

Budsjettkameratene er imidlertid lite begeistret for å fjerne fritaket.

– Dette er en sak disse fire partiene har vært enige om før. Alt er viktig, men nå er vi midt i forhandlingene, så det er vanskelig å gradere hva som er mest og minst viktig, sier Frps Helge André Njåstad til NTB.

– For Venstre har 350-kronersgrensen vært viktig. Det handler om at veldig mange forbrukere finner stor glede i dette. Det er lett å handle på nett, småting man kan få tilsendt i posten for en billig penge, sier Venstres Abid Raja.

Kampanje

Virke kjørte tirsdag i gang en storstilt annonsekampanje for å få politikerne til å forstå hvor skadelig 350-kronsersgrensen er for handelen.

– Handelen ser at politikerne ikke har forstått hvilken stor omstilling næringen er inne i, og hvordan 350-kronersgrensen svekker næringens konkurranse- og omstillingsevne, sier direktør Harald J. Andersen i Virke Handel.

Kampanjen omfatter helsides annonser i aviser og på sosiale medier. Målet er å synliggjøre hvordan 350-kronersgrensen undergraver norsk handelsnæring, og hvorfor denne grensen må fjernes nå.

– Hver uke forsvinner 40 arbeidsplasser og 20 millioner kroner i tapte inntekter til staten, sier Andersen, som viser til en rapport fra Menon Economics.

Nytt tilbud

Regjeringspartiene hadde tirsdag med seg et nytt tilbud til KrF.

– Vi har jobbet ganske intenst med det vi legger fram på møtet i dag, og vi forsøker å komme KrF ytterligere i møte på noen av kravene de har, sier finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) til NTB.

– Vi har brukt tiden på å finpusse våre krav og presisere hva som er viktigst, sier Ropstad.

Økt barnetrygd er et kjernekrav for KrF, som ikke vil være fornøyd med at spørsmålet skyves til en utredning.

– Vi er veldig tydelig på at økt barnetrygd er en av KrFs viktigste saker. Barnefamiliene har ikke opplevd økning i barnetrygden på over 20 år. Nå er det på tide, sier Ropstad. Han mener barnetrygd også vil bli et naturlig tema i sonderingene med regjeringen som etter hvert står for døren.

Forhandlingene om budsjettet ble innledet sist lørdag, og de fire partiene har gitt seg selv frist til tirsdag om en uke med å bli enige. Avgivelsesfristen er 27. november, og finansdebatten holdes 3. desember.

(©NTB)

Mest sett siste uken