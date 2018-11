KrF-leder Knut Arild Hareide varslet i talen til landsmøtet at han trekker seg som partileder dersom han ikke får flertall for å gå i regjering med Ap og Sp.

– Det er ikke rett for partiet at jeg holder fram hvis ikke mitt syn vinner fram, sa Hareide.

– Jeg har inntil nå ikke svart offentlig på spørsmål om jeg fortsetter som partileder dersom mitt syn lider nederlag. Nå er delegatene valgt, og det er blitt en debatt om sak og ikke person. Det er jeg glad for. Vi er samlet for å gjøre et retningsvalg, ikke et personvalg. Men mange har krevd en avklaring på hva jeg gjør om mitt syn ikke vinner fram, sa Hareide.

– Jeg mener det er naturlig at alle i denne salen er kjent med mine vurderinger. Gode venner. Dette er ingen avskjedstale. Dette landsmøtet er ekstraordinært. Jeg håper flertallet vil følge mitt råd. Jeg tror hvis dere følger mitt råd, så velger dere det beste for partiet, for landet. Det handler om en ny retning for landet, sa partilederen.

