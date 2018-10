Hareide: – Mer krevende enn vi trodde

KrF-leder Knut Arild Hareide erkjenner at prosessen med partiets veivalg har blitt vanskeligere enn han hadde forventet. Likevel gir han partiet terningkast 5.

Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad ankom mandag Sole hotell i Noresund, der Buskerud KrF holder fylkesårsmøte for å velge delegater til det ekstraordinære landsmøtet 2. november der KrF skal velge om partiet skal gå til høyre eller venstre – eller forbli i opposisjon.

– Denne prosessen har vært mer krevende enn vi trodde da vi startet 28. september. Noen av tingene burde vi ha forutsett bedre, sier Hareide.

Terningkast fem

Han sikter til fylkesårsmøtet i Rogaland KrF i helgen som har møtt sterk kritikk etter at det ble kjent at kun én av de 16 delegatene til landsmøtet støtter Hareides syn om å gå til Ap og Sp – trass i at en tredel av fylkesårsmøtet mener dette.

Kommentatorer sa mandag at det virker som om Hareide har mistet kontroll over prosessen.

– Vi burde ha forberedt organisasjonen vår bedre, erkjenner KrF-lederen.

– Men ut ifra hvor voldsomt dette er for partiet, så synes jeg vi har håndtert dette veldig bra. Ut ifra de forutsetningene vil jeg gi oss terningkast fem, sier Hareide.

Krisemøte

Mandag kalte han imidlertid inn til krisemøte i KrFs landsstyre, noe som har skapt reaksjoner blant flere fylkesledere.

– Å forsøke å endre spillereglene når prosessen allerede er i gang, synes jeg er en utidig innblanding. Det vil forrykke hele prosessen dersom de skulle vinne fram, sier fylkesleder i Buskerud Hege Irene Fossum til VG.

Det ble imidlertid ikke fattet noe vedtak om retningslinjer for valg av delegater til landsmøtet, ifølge styremedlem Hans Fredrik Grøvan.

I Buskerud skal det velges seks delegater til landsmøtet. Fram til nå er 72 av de til sammen 190 delegatene valgt ut. For å få flertall, trenger Hareide støtte fra 59 prosent av de gjenstående 118 delegatene, ifølge Aftenposten.

– Ikke vingle

Foran de 58 stemmeberettigede i Buskerud KrF argumenterte Hareide og Ropstad for sine respektive syn om å gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet eller gå inn i Solberg-regjeringen.

– Kan vi gå for langt vekk fra det som er KrFs politikk? Når vi ikke kan få det med en regjering som er for langt mot høyre, må vi gå den andre veien, sa Hareide og minnet om at i de fire siste valgene har KrF pekt på en blå regjering.

– Vi har ikke lykkes i noen av de valgene, slo han fast.

– Går vi inn i Solberg-regjeringen, blir det en flertallsregjering. Da har vi større mulighet til å få gjennomslag, konstaterte Ropstad.

På første benk satt KrF-kvinnene Berit Rygh, Kari Spøren og Reidun Aasland.

– Vi kan ikke drive og vingle sånn. KrF må holde seg på ikke-sosialistisk side. Vi må gå i regjering med Erna, mener de tre.

Også Hedmark KrF og Finnmark KrF holder ekstraordinære fylkesårsmøter mandag.

(©NTB)

