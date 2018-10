Hareide: – Prøver Høyre for hardt å påvirke, blir det gjennomskuet

KrF-leder Knut Arild Hareide sier han er overrasket over ordbruken til statsminister Erna Solberg (H) mot ham de siste dagene.

KrF-lederen var onsdag kveld invitert til Vennesla for å prate om sin bok «Det som betyr noe». På vei inn til et fullstappet arrangement sier partilederen at han er overrasket over statsministerens harde ordbruk mot ham.

I et intervju med DN tirsdag sa Solberg blant annet at Hareides snuoperasjon kan utfordre tilliten til det politiske systemet og at mange ville kunne oppleve det som mangel på demokrati og et maktbehov. Til Aftenposten mandag sa hun at Hareide nå vil samarbeide med de mest rabiate motstanderne av partiets politikk.

Onsdag fastholder Solberg sin kritikk av Hareide.

– Jeg forstår at det har stor betydning for Høyre om de blir sittende i regjering. Men prøver en for sterkt å påvirke, så blir det gjennomskuet. Og Høyre er nok de som har jobbet mest organisert for å påvirke den beslutningsprosessen KrF skal gjøre, sier Hareide til NTB.

– Når hun sier at dette utfordrer tilliten til demokratiet, så vil jeg si at demokratiet handler jo om flertall. Og den regjeringen Erna har i dag, den har ikke flertall, legger han til.

Hareide sier han også har merket seg at Frps Carl I. Hagen har uttalt at han kommer med hatretorikk.

– Da sier jeg, kom med et eksempel, sier Hareide.

– Jeg kommer ikke med hatretorikk, men jeg påpeker stor avstand mellom våre to partiers politikk. Men det gjør jeg også med SV, uten at de på noen måte antyder at jeg kommer med hatretorikk, sier Hareide.

