Hareide: – Vil ikke bruke dobbeltstemme for å avgjøre KrFs veivalg

KrFs partileder Knut Arild Hareide avviser at han ved stemmelikhet vil bruke sin dobbeltstemme for å avgjøre hvilken side partiet skal velge neste uke.

Det ligger an til å bli et svært jevnt valg på det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Skulle det bli uavgjort etter den skriftlige avstemningen, kan Hareide som partileder i teorien få anledning til å avgjøre med dobbeltstemme.

Overfor NRK utelukker han imidlertid helt at det kommer til å skje.

– Selv om jeg som partileder i enkelte saker har en dobbeltstemme vil jeg aldri finne på å bruke den i denne saken her. Det må være et reelt flertall bak vedtaket om veivalg som gjøres på landsmøtet, sier han og understreker at alle delegater skal ha akkurat like mye å si på landsmøtet.

Ifølge NRK er det sannsynlig at et eventuelt uavgjortresultat i første omgang vil bli forsøkt løst ved å holde en ny votering like etterpå. Det kan også tvinge seg fram en åpen votering, altså ved å rekke opp delegatskilter, dersom flere skriftlige voteringer skulle ende helt uavgjort.

