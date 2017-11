Hareide ber Jensen bekrefte SSBs uavhengighet

Finansminister Siv Jensen (Frp) må bekrefte SSBs uavhengighet, krever KrF-leder Knut Arild Hareide.

Redegjørelsen fra Statistisk sentralbyrås direktør Christine Meyer fredag, gjør Hareide urolig.

– Jeg vil be om at Siv Jensen bekrefter at SSBs uavhengighet ikke er satt i spill i den pågående prosessen. Hun må bekrefte at SSBs uavhengige posisjon ikke har vært et tema verken indirekte eller direkte i møter og øvrig kommunikasjon mellom finansministeren og SSB-direktøren, sier Hareide til NTB.

Les mer: Pressekonferanse: Meyer i strupen på Jensen



Fredag gjorde Meyer det klart at hun ikke har tenkt å si opp jobben sin. Meyer rettet derimot krass kritikk mot SSBs eiere – Finansdepartementet.

– Etter de siste ukers hendelser er jeg bekymret for SSBs uavhengighet. SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit. SSB skal være uavhengig og ikke styres politisk, sa Meyer.

Les også: Meyer: - Jeg mener at det kaoset som nå er skapt i SSB er eieren sin skyld

Hareide sier til NTB at dette må Jensen snarest avklare.

– SSBs uavhengighet er helt avgjørende. De har en uavhengighet på samme måte som Universitetene har det. Det er spesielt viktig at den ivaretas. Og etter Meyers redegjørelse finner jeg grunn til å spørre Jensen om denne uavhengigheten er ivaretatt. Det må finansministeren forsikre oss om, sier Hareide.

Les mer: Sp: Uakseptabel oppførsel fra Meyer



Mest sett siste uken