Hareide: Blir ikke avhengig av SV

Knut Arild Hareide slår fast at hans foreslåtte regjering med KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet ikke blir avhengig av SV i Stortinget.

– Jeg hører mange si at regjeringen blir avhengig av SV. Nei, det blir den ikke. Den kan samarbeide til begge sider, sa Hareide i en tale til fylkesårsmøtet i Agder fredag kveld.

KrF-lederen viste til at det vil være mulig å samarbeide også med sentrum-høyre-siden i Stortinget også i fremtiden.

– Vi har våre konflikter mot SV, erkjente han.

– Men vi har også samarbeidsflate mot SV. Det er et krevende valg, men jeg tror at om vi velger dette sentrumsbaserte alternativet, får vi det største gjennomslaget for vår politikk.

Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan, som ønsker en fortsatt opposisjonstilværelse og Erna Solberg (H) som statsminister, tok kraftig til motmæle.

– Min vurdering er at vi ikke må undervurdere SVs makt hvis vi går til venstresiden, sa han i Agder.

– SV vil få betydelig makt og innflytelse, sa Grøvan, og minnet om politikkens tyngdelover.

– Vi kan ikke late som SV ikke finnes, understreket han, og fremholdt at partiet har «et helt annet samfunnssyn» enn KrF.

