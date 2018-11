Hareide ønsker at Ropstad tar over som partileder

Overfor Fædrelandsvennen bekrefter avtroppende KrF-leder Knut Arild Hareide at han mener Kjell Ingolf Ropstad bør overta som partileder.

– Jeg ser at han har alt som skal til for å bli partileder, så er det partiet som naturligvis skal føre den type valg og prosesser. Men jeg mener at nettopp det at han har vært så tydelig, gjør at han er godt egnet, sier Hareide til avisen.

Hareide sier at han er uenig i de som vil ha en mer samlende type som partileder enn Rogstad.

– Jeg tror faktisk det er noe positivt med at hun eller han har vært enig i veivalget vi har tatt, sier Hareide.

Hareide kommer til å fortsette som partileder fram til regjeringserklæringen er klar og mener nettopp det er avgjørende for partiets forhandlingsstyrke.

(©NTB)

Mest sett siste uken