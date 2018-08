Hareide refser regjeringens Iran-taushet

KrF-leder Knut Arild Hareide mener at regjeringen burde tatt klart avstand fra fiskeriminister Per Sandbergs feiring av den iranske revolusjonsdagen.

– Det overrasker meg at ikke regjeringen tydeligere har tatt avstand fra Sandbergs deltakelse på Irans nasjonaldag, skriver Hareide på Facebook om Sandbergs tilstedeværelse under den iranske ambassadens feiring av Irans nasjonaldag i februar.

Overfor NTB sier KrF-politikeren at han ikke er imot dialog. Hareide er imidlertid svært kritisk til at en statsråd deltar på feiringen av at Iran i 1979 ble en islamsk republikk med ayatolla Khomeini som øverste leder.

– Som statsråd bør en ta ansvar for de utenrikspolitiske signalene man sender når man deltar på arrangementer. Dette er et regime vi vet driver aktiv forfølgelse av kristne, og et land der parlamentet må sende inn sine lover til et vokterråd, som sjekker om de er i tråd med sharialover, sier han.

Sandberg tok avstand

– Det er også et land med et rettssystem som ikke er i tråd med grunnleggende menneskerettigheter, understreker Hareide.

Fiskeriminister Sandberg har selv tatt avstand fra det iranske regimet.

«Iran er et prestestyre som forfekter islamistisk styresett som jeg tar klart avstand fra. Forfølgelse, dødsstraff og mangel på likestilling mellom menn og kvinner er forkastelig», skrev Frp-politikeren i en NRK-kronikk den 3. august.

Avventer å vurdere tillit

Likevel har Sandberg måttet tåle krass kritikk fra en rekke hold.

Der partikollegaen Christian Tybring-Gjedde har sagt at fiskeriministeren «peker nese» til norsk utenrikspolitikk, krever MDG-talskvinne Une Aina Bastholm hans avgang, ifølge NRK.

Det gjør ikke KrF-leder Hareide, som heller ikke vil konkludere med at saken har svekket hans tillit til Solberg-regjeringen.

– Vi begynner ikke å vurdere tillit før vi har hørt regjeringens svar i en så kompleks sak, sier Hareide om sitt partis innstilling.

(©NTB)

