Hareide taus om mistillit mot Listhaug

KrF kan fredag avgjøre justisminister Sylvi Listhaugs skjebne.

Fredag morgen var KrFs stortingsgruppe samlet for å vurdere om de skal stemme for eller mot Rødts mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp).



– Vi har ikke konkludert. Det er ikke sikkert at vi vil konkludere i dag heller, sa KrF-leder Knut Arild Hareide til NTB fredag morgen.

Kort tid etter samlet stortingsgruppa seg til et møte, men det var en fåmælt partileder som kom ut ved 10-tiden.

– Vi har naturlig nok diskutert mistillitsforslaget som ligger til behandling i Stortinget, men jeg har ingen ting å melde på bakgrunn av det møtet, sa Hareide til NRK.

Er på vippen



Både Arbeiderpartiet, SV og MDG har sagt at de støtter mistillitsforslaget. KrF er på vippen i saken, og vil avgjøre Listhaugs skjebne.

- Vi har tiden fram til tirsdag på å bestemme oss, sa partiets parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan da han ble omringet av pressefolk i vandrehallen fredag formiddag.

Han holder det åpent når KrF vil bestemme seg, om landsstyret må kobles inn og hva som blir konklusjonen.

Det er ventet at statsminister Erna Solberg (H) – godt sekundert av Frp-leder Siv Jensen – vil sette hardt mot hardt og stille kabinettsspørsmål dersom Listhaug må gå.

Alternativet er at regjeringens to fremste kvinner selv ofrer Listhaug ved å be henne om å trekke seg selv, men det er lite som tyder på at Frp vil finne seg i dette, ifølge NTB.

Senterpartiet vil avgjøre saken fredag, får Nettavisen opplyst.

KrF-topp krever avgang



KrFs stortingsrepresentant Geir Bekkevold mener det ville gitt regjeringen arbeidsro, dersom Sylvi Listhaug trekker seg som justisminister.

«Hvis Sylvi Listhaug ønsker sin egen regjering alt godt, så kunne hun kanskje gått til landets statsminister og sagt at hun trekker seg», skrev Bekkevold på Twitter torsdag kveld. Han synes det er «trist at landets justisminister tar så mye oppmerksomhet».

Vedtok sterk kritikk

En samlet opposisjon stilte seg bak det såkalte daddelforslaget, som ble vedtatt torsdag kveld i Stortinget. Det slår fast at Listhaug offentlig har framsatt «uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge» etter hennes Facebook-post der hun påsto at Arbeiderpartiet ikke tok nasjonens sikkerhet på alvor.

Kritikken kommer til tross for at Listhaug gjentatte ganger ba om unnskyldning for Facebook-innlegget under debatten i Stortinget torsdag.

Mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug skal behandles på Stortinget kommende tirsdag.

