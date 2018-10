– Vi ønsker å være med på å lage et godt statsbudsjett, samme hva. Det er veldig mye bra i dette budsjettet, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Det er bra at norsk økonomi går godt, det er bra at mange flere er i arbeid. Men jeg ønsker satsinger på det jeg mener er riktig og viktig for Norge. Vi ønsker en sterkere familiesatsing, vi ser at fødselstallene går ned. Vi vet også at det å øke barnetrygden er noe av det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe barnefattigdommen, sier Hareide til NRK.

Han vil imidlertid ikke stille noe ultimatum til statsminister Erna Solberg (H).

– Vi vil bidra til et godt og ansvarlig budsjett for landet. Vi stiller ikke med ultimative krav, men satsingene til KrF er velkjente, sier Hareide.

Ifølge KrF-lederen kan partiet heller ikke være med på kutt i støtten til funksjonshemmede.

– Og en økning av barnetrygden er en investering for fremtiden, sier han.

