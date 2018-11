KrF-leder Knut Arild Hareide sier til NRK at han er beredt til å fortsette som partileder om regjeringsforhandlingene strander.

Om regjeringsforhandlingene bryter sammen, fastholder Hareide at han er klar til å fortsette som partileder.

– Ja, hvis de ikke fører fram, er det naturlig at jeg leder de sonderingene som eventuelt skal gå til andre partier, men nå respekterer jeg det valget partiet har gjort og jeg håper vi lykkes med det, sier han til NRK lørdag.

Lørdag var han hjemme med familien, mens KrFs sonderingsdelegasjon møttes. Der sitter nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad sammen med Erik Lunde og Jorunn Hallaråker, som er referent. De legger nå en plan for hvilke krav de skal stille for å bli med i regjeringen.

Hareide mener at partiet bør konsentrere seg om å bekjempe fattigdom, klimaendringer og familiepolitikk.

Han vil ikke si noe om en eventuell rolle som utviklingsminister, familieminister eller klimaminister.

– Det kan jo være en god løsning, men det er de som skal bestemme nå som skal beslutte det, sier KrF-lederen.

Blir ikke KrF enig med Høyre, Venstre og Frp, fortsetter Hareide som leder for et splittet parti og leder sonderinger med et mindretall i ryggen.

