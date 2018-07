Havarikommisjonen: Gyrokopter forsøkte å lande da det styrtet

Gyrokopteret som styrtet i Finland lørdag, forsøkte trolig å lande da det styrtet. NRK-redaktør Morten Ruud omkom i ulykken.

Gyrokopteret kom ut for ugunstige værforhold da det var på vei fra Kautokeino i Finnmark til Steigen i Nordland.

– Under det som trolig var et forsøk på å lande, falt gyrokopteret ned i en ur. Passasjeren klarte å klatre opp på fjellet og fikk kontaktet hjelp, opplyser Statens havarikommisjon for transport mandag.

Morten Ruud (57) mistet livet i ulykken. Han var distriktsredaktør i NRK Finnmark.

Et gyrokopter er et fartøy med en rotor som spinner fritt, uten motor, og med vanlig propell for framdrift. Maskinen kan ikke stå stille i lufta slik et vanlig helikopter kan.

Ulykken skjedde omtrent 20 kilometer øst for Kilpisjärvi i Finland.

(©NTB)

