Havarikommisjonen har funnet årsaken til båtulykke der to omkom i Namsos

Uoppmerksomhet og høy fart var trolig årsaken til båtulykken i Namsos i fjor der Malvik-ordfører Ingrid Aune og kjæresten omkom.

Rapporten fra Statens havarikommisjon for transport slår fast at uoppmerksomhet like før en siste kursendring førte til at båten med de to om bord gikk rett på Lokkarskjæret i Namsos i 36 knops fart.

Havarikommisjonen skriver også at hastigheten var høy ut fra forholdene på stedet og at alkoholpåvirkning kan ha påvirket oppmerksomhetsnivå og beslutninger

Politiet har tidligere henlagt saken ettersom de ikke kunne fastslå årsaken til ulykken.

