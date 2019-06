Havarikommisjonen i gang med undersøkelser etter flyulykke i Mandal

Redningsskøyta Kaptein Skaugen deltok i søket sammen med RS Bill, Bendt R. Rasmussen og Askeladden. Tre personer ble plukket opp av redningshelikoptre fra sjøen sør for Mandal. Der var et småfly med tre om bord som var savnet. Foto: Redningsskøyta Kaptein Skaugen, Redningsselskapet / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Statens havarikommisjon har startet sine undersøkelser etter at et småfly havnet i sjøen utenfor Mandal under et oppdrag for Agder politidistrikt lørdag.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

– To personer fra havarikommisjonen kom til Kristiansand søndag klokken 12.30 og startet umiddelbart med sine undersøkelser. Agder politidistrikt jobber parallelt med sine undersøkelser og etterforskning, sier stabssjef Morten Sjustøl i en pressemelding søndag. Småflyet, av typen Piper 28, var på oppdrag for Agder politidistrikt i forbindelse med et søk etter en antatt omkommet person som falt over bord fra passasjerferja Stavangerfjord utenfor Mandal natt til lørdag. Tre menn ble hentet opp av sjøen da småflyet styrtet. En av dem er livstruende skadd. – Våre tanker går til personen som var om bord på flyet og ligger kritisk skadd på sykehus i Oslo, sier politimester Kirsten Lindeberg. To av de tre personene involvert i ulykken er hjemmehørende i Rogaland, og den siste er hjemmehørende i Vest-Agder. (©NTB)