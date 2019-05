Havarikommisjonen: Tog som antente skogbranner, hadde utilsiktet brems

Bremsene på en av vognene på toget på Gjøvikbanen som førte til flere skogbranner i fjor sommer, hadde en lekkasje som ikke ble lokalisert før avgang.

I juli i fjor forårsaket et tog flere skog- og lyngbranner langs togsporene på Gjøvikbanen. Havarikommisjonen skriver i sin rapport om hendelsen at toget hadde en utilsiktet brems, såkalt tjuvbrems, på en av vognene.

Vognen ble senere bremsetestet, og det ble konkludert med at styreventilen på vognen hadde en lekkasje som ikke lot seg lokalisere.

Havarikommisjonen råder Statens jernbanetilsyn til å anbefale at jernbanevirksomhetene sikrer at de har rutiner til å foreta en ny prøve når det oppstår uregelmessigheter med gjennomføring av bremsetest. Under bremsetesten før avgang ble det registrert at togets matledning hadde en stor luftlekkasje, som ble stengt.

Kommisjonen slår videre fast at brannene som oppsto, viser viktigheten av at ballast sprøytes med plantevernmidler. I tillegg skal kant og skråning til sporet ryddes for vegetasjon.

