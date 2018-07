Havarikommisjonen undersøker Skofterud-ulykken

Det bekrefter Havarikommisjonen for Sjøfart overfor Nettavisen.

Natt til søndag døde den tidligere langrennsstjernen Vibeke Skofterud i en vannskuter-ulykke utenfor Arendal. Politiet sier de nå vet hvordan ulykken skjedde.

- Denne ulykken vil inngå i prosjektet der vi undersøker fritidsbåtulykker. Vi undersøker alle ulykker med dødsfall, sier avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth ved Havarikommisjonens avdeling for sjøfart til Nettavisen.

Hittil i år har 16 ulykker havnet på Havarkommisjonens liste over ulykker som blir undersøkt. De to siste ulykkene gjelder ulykker med vannkuter.

Søndag ble Vibeke Skofterud funnet død utenfor Arendal. Natt til fredag 27. juli døde 16 år gamle Henrik Auestad Skjørshammer i en vannskuter-ulykke i Rosfjorden.

Kartlegger alle dødsulykker



- Dette er første året vi kartlegger og undersøker fritidsbåtulykker. Det kan gjøres på flere måter. Vi har valgt en tilnærming der vi kartlegger alle dødsulykker, sier Liseth.

Etter de to dødsulykkene har Redningsselskapet nå gått ut med en oppfordring om å kreve sertifikat for hurtiggående fartøy som vannskutere.

- Redningsselskapet har foreslått at det innføres et obligatorisk hurtigbåt-/høyhastighetssertifikat for førere av hurtiggående båter. Dette vil også innbefatte vannskutere, sier pressevakt Lars Mosby Enger til Nettavisen.

Vil ha sertifikat for hurtigbåter



Mosby Enger legger til at det i år har blitt registrert ti oppdrag med vannskutere. Det er få sammenlignet med andre type båter.

- Vi ser at ulykker ofte skjer på grunn av høy fart, inntak av alkohol og seilas nattestid. Dersom man kombinerer disse tre faktorene er risikoen meget høy, sier han.

Mosby Enger understreker at folk må bli flinkere til å tenke på risikoen og vurdere egen kompetanse og holdninger. Den enkelte må tilegne seg nødvendig kunnskap om den båten og det farvannet man skal ferdes i, er hans klare oppfordring.

Regler for vannskutere



Avdelingsdirektør Lars Alvestad Sjøfartsdirektoratet sier at direktoratet vil avvente Havarikommisjonens rapport og tilrådninger før direktoratet selv kommer med anbefalinger om eventuelle regelendringer.

I 2017 ble forbudet mot å kjøre vannskuter opphevet og likestilt med andre fritidsbåter. Vannskuter er underlagt samme regler for promillegrense og krav til båtførerprøven.

Mange kommuner har fastsatt lokale forskrifter som innskrenker bruken, blant annet etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, skriver Miljødirektoratet på sin hjemmeside.

