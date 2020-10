Heftige diskusjoner i vente hvis Solberg skal få milliarder til karbonlagring

Frp-leder Siv Jensen minner Erna Solberg om at hun leder en mindretallsregjering, mens Ap ikke lover flertall for regjeringens milliardsatsing på karbonfangst.

Solberg røpet lørdag at regjeringen setter av 2 milliarder kroner til karbonfangst i statsbudsjettet for neste år. Det er Fremskrittspartiet imot, men saken er så viktig at Solberg lørdag varsler at regjeringen kan søke flertall hos andre partier.

Arbeiderpartiets energipolitiker Espen Barth Eide sier imidlertid til NTB at Solberg ikke uten videre kan få budsjettflertall i opposisjonen, og at det er hos Frp Solberg må søke støtte for å få gjennom et helhetlig budsjett. Samtidig slår Frp fast at de fortsatt er imot satsingen.

– Det kan være greit å minne statsministeren om at hun leder en mindretallsregjering og at hun trenger flertall for helheten i statsbudsjettet. Nå venter Frp på hva som kommer i budsjettet som fremlegges på onsdag, og vi har ikke gjort ferdig vårt alternative statsbudsjett ennå, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.

– Urimelig pengebruk

Hun står fast ved at Frp ikke støtter satsingen på regjeringens prosjekt, som har navnet «Langskip – fangst og lagring av CO2».

– Det er urimelig at norske skattebetalere skal ta det meste av regningen og risikoen i dette prosjektet. Frp er opptatt av å sikre at vi ikke sløser med skattebetalernes penger, det trodde jeg i utgangspunktet at Erna og Høyre også var, sier Jensen.

Espen Barth Eide regner med at det kan bli til dels heftige diskusjoner mellom regjeringen og Frp. Han vil ikke love støtte til budsjettforslaget, selv om han understreker at Ap og et stort flertall på Stortinget er for prosjektet.

– Vi kommer til å legge fram forslag om dette i vårt alternative budsjett, men det er ikke sånn at vi er regjeringens budsjettpartner, sier Barth Eide til NTB.

Kan få ny parlamentarisk situasjon

Han mener statsministeren må komme til Stortinget og forklare at det er en helt ny parlamentarisk situasjon, dersom Frp sier nei og prosjektet er så viktig for regjeringen som Solberg antyder lørdag.

– Vi har ikke en situasjon med en frittstående regjering som kjører slalåm og får flertall i sak for sak. Hvis den vil organisere seg helt annerledes, får vi en helt annen parlamentarisk situasjon. Da må regjeringen komme til oss og si det, men jeg har ikke hørt noen tegn på at det er løsningen. Dette må de gjøre opp om på kammerset med Frp, og jeg tror dette er ett av temaene det vil bli friske diskusjoner om, sier Ap-politikeren.

Barth Eide legger til at det er i Stortingets interesse at det blir flertall for å bruke penger på et prosjekt det er bred støtte til. Han mener det er skuffende at Frp har gått imot prosjektet.

– Det vi ser nå er hvordan det går når en påstått klimaambisiøs regjering holder seg med Frp som støttehjul, sier han.





(©NTB)