Heimevernet ut etter 14 dager i Gjerdrum

Etter å ha bidratt med beredskapsarbeidet etter leirskredet i Gjerdrum i to uker, vil Heimevernet trekke seg ut av området tirsdag.

Heimevernets avdeling HV-02 har vært på plass med over 500 soldater, befal og offiserer siden kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum gikk 30. desember. Tirsdag vil styrken trekke seg ut av området, skriver Forsvarets Forum.

– Klokken 12 på tirsdag overtar Sivilforsvaret for en periode, og deretter vil et sivilt vaktselskap overta på sikt. Vi trekker oss ut i løpet av tirsdag, opplyser sjefen for HV-02, oberst Thor Andreas Kårsten.

I tillegg til vakthold og sikring av rasområdet har HV-soldatene også bistått med andre oppdrag.

(©NTB)

