Hele Sør-Norge får fint vær fra og med tirsdag i påsken

Promotion med annonselenker Vårsalg Boozt

Meteorologen forteller også at det kommer til å gå snøskred denne påsken.

Det melder Kristian Gislefoss ved Meteorologisk institutt. Gislefoss kunne fortelle Nettavisen at Sør-Norge blir værvinneren denne påsken.

Ifølge Gislefoss kommer været til å bli hakket bedre på Vestlandet, enn på Østlandet.

- Mandagen kommer til å bli grå i Sør-Norge, og det kommer mest sannsynlig endel nedbør på Vestlandet. Men fra og med tirsdag kommer det til å bli en solfylt påske sør for Trøndelag. Det kommer til å bli en strålende påske værmessig, sier Gislefoss til Nettavisen.

Blir kaldt

Gislefoss forteller at det fortsatt kommer til å bli en kald påske. I Valdres kommer det til å være minusgrader hele døgnet, selv om sola skal skinne. Gislefoss forteller fortsatt at man kan nyte været i solveggen, men minner også på at man må huske solkremen.

- I solveggen kommer det til å bli deilig. Det kommer til å være gode forhold for å sole seg, selv om det er kaldt. To ting som er viktig å ta i bruk i påsken er solkrem og solbriller. Noen kan fort risikere å bli solbrent. Det er viktig å huske at hvit snø reflekterer sollys og dermed gir det nesten dobbel effekt når man soler seg, påpeker Gislefoss.

Les også: Full flomalarm i norske kommuner

Lite sol i nord

Gislefoss kan også fortelle at det blir lite sol nord for Trøndelag denne påsken, og det blir kaldt.

- I Nord-Norge kommer det til å være overskyet hele påsken, særlig langs kysten. I indre strøk blir det mer sol, men også kaldere. Det kan bli opp mot 20 minusgrader innlands i nord, forklarer meteorologen.

Dermed blir det Nord-Norge som blir den «soleklare» værtaperen denne påsken.

- Det blir snøskred

Gislefoss kunne meddele at det kommer til å bli flere snøskred denne påsken.

- Akkurat nå viser målingene at det er hakket under stor skredfare i hele Norge. Det betyr at det kommer til å gå skred. Det kommer til å være mye folk i fjellet denne påsken og hvis noen skal på topptur burde man sjekke ut varsom.no.

Les også: Stort snøras over E39 i Sogn og Fjordane

Ikke klisterføre

Gislefoss kunne fortelle Nettavisen at det mest sannsynlig ikke kommer til å bli klisterføre i skiløypene.

- Det er ikke sikkert man får bruk for klister. Personlig smører jeg helst ikke med det, men jeg må jo ty til det innimellom. Men denne påsken tror jeg det holder med blå og lilla skismøring, avslutter Gislefoss.

Mest sett siste uken