Helen Fisher har forsket på kjærlighet i 30 år: - Menn blir lettere og oftere forelsket enn kvinner

Etter å ha viet hele sin karriere til å forske på kjærlighet, er Helen Fisher overrasket over at det er én myte som aldri ser ut til å dø ut.

Hun har vært opptatt av kjærlighet og tiltrekning i hele sitt voksne liv. Over 30 år har Helen Fisher brukt på å studere hjernens reaksjoner, alt for å finne svar på flere av kjærlighetens store spørsmål:

Hvorfor blir vi forelsket? Hvem blir vi forelsket i? Hva skjer rent fysisk i kroppen din når du elsker noen? Hvorfor greier noen å bevare kjærligheten, mens andre opplever at den dør?

- Vi vet at den regionen i hjernen som aktiviseres når man forelsker seg, ligger rett ved den regionen som aktiviseres når vi er tørste og sultne. Romantisk kjærlighet handler om overlevelse, det fører DNA'et vårt videre og det holder oss i live, sier Fisher til Nettavisen.

- Helt utrolig



I løpet av sin karriere har Fisher skrevet fem bestselgende bøker om kjærlighet, med bakgrunn i sin forskning på hjernens kjemiske reaksjoner på romantisk kjærlighet.

SOSIALANTROPOLOG: Helen Fisher har forsket på kjærlighet i hele sitt voksne liv.

Sosialantropologen, som ofte blir omtalt som «verdens fremste ekspert på kjærlighet», har designet algoritmene bak datingsiden Chemistry.com, en søsterside av Match.com. For å kunne opprette en profil der, må man gjennom personlighetstesten Fisher selv har utviklet, som nå er tatt av over 14 millioner mennesker.

73-åringen har holdt utallige foredrag og gitt flere titalls intervjuer til media, og gjennom sitt arbeid er det én ting hun aldri slutter å la seg overraske over: At myten om at kvinner blir lettere forelsket enn menn, fortsatt lever i beste velgående.

- Det er helt utrolig at folk fortsatt tror på dette. Vi har utrolig mye forskning som viser det motsatte, jeg kan virkelig ikke få understreket nok hvilket bredt forskningsgrunnlag vi har for å konstatere at det faktisk er menn som lettest blir forelsket, sier Fisher.

- Menn trenger ikke være like kresne



Årsaken til dette, har sin forklaring i biologien.

- Kvinner kan bli gravide, og er derfor nødt til å ta forholdssregler og være langt mer forsiktige i utvelgelsesprosessen. Menn trenger ikke være like kresne. I tillegg er menn mer visuelle, og har derfor lettere for å falle raskt og hardt for en annen.

- Så menn faller raskere, men er forelskelsen varig? Eller faller de like raskt ut av den som de gikk inn i den?

- Det er vanskelig å si. Vi vet fra skilsmissestatistikken i USA at det som regel er kvinnen som søker seperasjon, men det vil ikke si at det i utgangspunktet var hun som ønsket å skille lag. Kanskje forlot mannen kvinnen på mange måter lenge før hun faktisk søkte om seperasjon.

IKKE LIKE KRESNE: - Kvinner kan bli gravide, og er derfor nødt til å ta forhåndsregler og være langt mer forsiktige i utvelgelsesprosessen. Menn trenger ikke være like kresne, sier Helen Fisher.

Tre hjernesystem aktiviseres



Gjennom flere tiår, har Fisher altså studert hjernens kjemiske reaksjoner når vi forelsker oss.

Ifølge henne, er det tre hjernesystem som aktiviserer når vi reproduserer oss:

1. Lyst (altså libido, lysten til å ha sex med et annet menneske)

2. Attraksjon (fysisk tiltrekning av et annet menneske)

3. Tilknytning/tilhørighet (dypere følelser av å høre sammen med et menneske)

Romantisk kjærlighet kan ta utgangspunkt i hvilken som helst av disse tre, mener Fisher. Kanskje blir du med en fremmed hjem fra byen, har sex og blir forelsket etterpå? Eller kanskje du utvikler et nært vennskap med noen du jobber med, og opplever at de romantiske følelsene kommer snikende?

- Men gitt at man ønsker å finne en langvarig partner og gå inn i et trygt og godt forhold, hvilket hjernesystem bør man aktivere først?

- Det varierer veldig etter hvilken type person du er. Noen trenger å føle tilhørighet for å kunne bli forelsket. Andre søker mer etter spenning, og er avhengig av følelsen av lyst og seksuell tiltrekning for å kunne utvikle romantiske følelser, sier Fisher, og legger til:

- Men det å ha sex tidlig trenger ikke å være negativt, i motsetning til hva mange kanskje tror. Sex kan trigge hjernen til å bli forelsket, så det kan være positivt.

Kan alle forelske seg?



Men er det slik at absolutt alle kan bli forelsket? Eller finnes det noen som rett og slett ikke greier å utvikle disse romantiske følelsene?

- Jeg har møtt to mennesker som sa de lenge ikke forsto hva forelskelse og intens romantisk kjærlighet egentlig var. De var begge lykkelig gift, men forsto ikke den «Romeo og Juliet»-kjærligheten, for å si det sånn.

Men begge disse opplevde å forelske seg intenst i en annen enn sin ektefelle senere i livet, forteller Fisher. De hadde da et forhold på si, men endte opp med å gå tilbake til ektefellen sin.

- Romantisk kjærlighet kan oppleves når som helst i livet. Det finnes riktignok enkelte som har opplevd ting som kan ha ført til at de ikke har tilgang på enkelte følelser, slik at systemene deres som må være aktive for å forelske seg, er avstengt, sier Fisher, og avslutter:

- Men etter min erfaring, så opplever de fleste å forelske seg. Jeg har snakket med flere i 20- og 30-årene som aldri har vært forelsket, men de er fortsatt unge, så da vil det nok skje.

