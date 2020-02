Helge André Njåstad (Frp) ønsker gjenvalg

Helge André Njåstad (Frp) stiller til gjenvalg for sin tredje periode på Stortinget, skriver Dagbladet.

Njåstad (39) har vært stortingsrepresentant for Hordaland siden 2013. Før det var han ordfører i Austevoll i ti år, et verv han overtok som 23-åring.

I januar i fjor trakk Njåstad seg fra alle tillitsverv, blant annet som Frps finanspolitiske talsperson og parlamentarisk nestleder, etter å ha delt sensitive metoo-opplysninger med en partifelle.

– Jeg valgte å stå oppreist for å svare på kritikken og ta ansvar for det jeg hadde gjort i stedet for å legge meg ned, sier Njåstad til Dagbladet.

