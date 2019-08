Et helikopter har styrtet like sørvest for Alta, opplyser Hovedredningssentralen Nord-Norge. Statusen til personene om bord er ukjent.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

– Antall personer om bord og status på disse er ukjent. Vi jobber med saken. SeaKing og en luftambulanse er på vei, framme cirka 17.45, opplyser Hovedredningssentralen på Twitter. Ifølge VG har styrten skjedd like ved Alta.