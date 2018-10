Helrød delegasjon støtter Hareide i Finnmark KrF

Alle de fire delegatene fra Finnmark KrF støtter partileder Knut Arild Hareides forslag om å gå i regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

På Finnmark KrFs ekstraordinære fylkesårsmøte fikk Hareides forslag totalt 14 stemmer, mens det var ingen som stemte for å gå i regjering med Høyre, Venstre og Frp.

Landsstyrerepresentant og leder i Vadsø KrF, Otto Strand, varslet på forhånd at det trolig ville ende med et «rødt» flertall, og la vekt på at han ønsket at fylkesårsmøtet skulle velge ut en representativ delegasjon.

– Det som skjedde i Rogaland var uheldig. Vi i KrF har en demokratisk tradisjon om å ta behørig hensyn til mindretallet. Det ligger i vår sjel, sa Strand tidligere på dagen.

Fylkesårsmøtet ble avviklet per telefon med 14 deltakere fra fylkesstyre, lokallagene, KrFK og KrFU.

