Helse Bergen får millionbot etter at Djabrail (6) døde av feilbehandling

Gutten døde etter at sykehuset satte feil sprøyte på ham.

Helse Bergen får bot på 1,5 millioner for at Djabrail (6) ble feilbehandlet i august i fjor. Gutten døde etter at sykehuset satte feil sprøyte på ham.

– Gutten skulle denne dagen behandles med cellegift satt ved sprøyte både intravenøst (i blodårene) og intratekalt (i hjernens hulrom). Ved en feil ble legemidlene forvekslet slik at feil cellegift ble satt intraketalt. Gutten døde som følge av feilen, slår statsadvokatembetene i Hordaland fast i en pressemelding.

Seksåringen var under behandling for kreft. Både sykehuset, legen og sykepleieren som var involvert i behandlingen har vært under etterforskning. Sykehuset var formelt siktet i saken, mens de to andre var mistenkt.

– Saken mot legen er henlagt på bevisets stilling, idet vi ikke har funnet at legen har handlet grovt uaktsomt. Saken mot sykepleieren er henlagt som intet straffbart forhold bevist, opplyser statsadvokaten.(©NTB)

Mest sett siste uken