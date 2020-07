Helse Bergen har gjennomført tiltak etter cellegiftdødsfall

Etter at en mann i 50-årene døde av for høy cellegiftdose på Haukeland universitetssjukehus, har sykehuset gjort et tiltak i cellegiftbehandlingen.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

– Jeg vil ikke gå inn på hva det er, men det et tiltak i prosedyren rundt cellegiftbehandlingen, sier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander i Helse Bergen til Bergensavisen. Mannen som døde mandag 29. juni, fikk ti ganger mer cellegift enn det han skulle ha. Dødsfallet blir undersøkt av politiet, Helsetilsynet og sykehuset selv. Påtaleansvarlig Sigurd Åsnes Granli ved seksjon for økonomi, miljø og arbeidsmarkedskriminalitet hos politiet sier til avisen at det er Helse Bergen som foretak som er mistenkt i saken, men at flere enkeltpersoner også kan få status som mistenkt ved et senere tidspunkt. Politiet prioriterer saken høyt, sier han. (©NTB)