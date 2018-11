Helse Stavanger får kritikk etter drap

Statens helsetilsyn retter kraftig kritikk mot Helse Stavanger etter at en psykisk syk pasient begikk et drap mens han var på permisjon i januar i fjor.

Statens helsetilsyn har konkludert med at observasjonen og voldsrisikovurderingen av mannen var uforsvarlig, og at pasienten ikke burde fått permisjon før hans psykiske tilstand var vesentlig bedret, skriver Stavanger Aftenblad.

29. januar i fjor ble en mann knivdrept og en annen forsøkt drept i et familieselskap på Røyneberg i Sola. Den da 32 år gamle gjerningsmannen, som ble pågrepet av politiet kort tid etter drapet, var da på en tre timer lang permisjon fra en psykiatrisk sengepost ved Stavanger universitetssjukehus.

I Helsetilsynets rapport heter det blant annet at «Statens helsetilsyn har også kommet fram til at Helse Stavanger HF på tidspunktet for hendelsen ikke hadde tilstrekkelige rutiner for gjennomføring av voldsrisikovurderinger, og at helseforetaket ikke hadde organisert seg slik at man sikret en forsvarlig håndtering av pasienter som søkte om permisjon etter å ha kommet med voldsuttalelser».

I en epost til Stavanger Aftenblad skriver administrerende direktør Inger Cathrine Bryne i Helse Stavanger at dette først og fremst er en uendelig tragisk sak for dem som er berørt. «Vi vil nå bruke tid framover på å gå grundig gjennom rapporten og svare tilsynet på det de ber om tilbakemelding på. Samtidig vil vi ta erfaringene fra denne saken med i videre arbeid med læring og kvalitetsforbedring», skriver hun.

I august i år ble 34-åringen dømt til tvungent psykisk helsevern. Stavanger tingrett konkluderte med at mannen var psykotisk og dermed ikke strafferettslig tilregnelig da han begikk drapet og drapsforsøket.

