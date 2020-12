Helsebyråden i Bergen gir smittevernoverlegen plass i kommunens kriseledelse

Helsebyråd Beate Husa (KrF) går inn for at smittevernoverlegen, samt medisinsk fagsjef i kommunen skal inkluderes når det etableres kriseledelse.

– Jeg har anbefalt, dersom det etableres kriseledelse, at smittevernlegen blir en del av kriseledelsen, sa Husa på en pressekonferanse mandag.

– Det er av min mening at smittevernlegen har fått mulighet til å gi sine innspill, men jeg vil ikke at det skal være tvil om at smittevernoverlegens anbefalinger når fram til byrådet samlet.

Hun sa også at dersom byrådet ønsker å innføre eller fjerne tiltak, skal smittevernlegen få mulighet til å informere hele byrådet direkte om sine vurderinger.

