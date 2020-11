Helsebyråden i Oslo bekymret for dårlig kontroll på Gardermoen

Helsebyråd Robert Steen (Ap) i Oslo er redd for at kontrollen av passasjerer på Gardermoen ikke er god nok. Han frykter konsekvenser for Oslo.

Alle som kommer med fly til Norge skal sjekkes av politiet, men til VG sier Steen at han har fått meldinger om at dette ikke alltid skjer. Det gjelder blant annet passasjerer på et fly fra København fredag, som ikke måtte gjennom en kontroll og som ikke fikk informasjon om covid-19 og karantenereglene. – I verste fall kan dette medføre at vi ikke får ned smitten i Oslo og at vi må forlenge tiltakene i julen, sier han. Politiadvokat Thor Larsen i Øst politidistrikt sier til avisen at det ikke er meldt om avvik fredag, noe som vil si at alle fly, inkludert det fra København, skal ha blitt sjekket. Samtidig kan han ikke utelukke at det har skjedd en glipp. (©NTB) Reklame Black Week: 10 superkupp du bør sjekke ut Medisin/Helse

