Helsebyråden: – Veldig glad for at Oslo får de første Moderna-vaksinene

Helsebyråd Robert Steen (Ap) i Oslo sier det er veldig gledelig at hovedstaden får alle de første dosene av Moderna-vaksinen som kommer til Norge.

– Med det smittetrykket vi har i Oslo, og for at vi skal kunne beskytte de eldste og mest sårbare innbyggerne våre så raskt som mulig, er vi veldig glad for at Oslo får de første Moderna-vaksinene. Vi er klare til å ta imot og planlegger nå for hvordan vi raskest mulig skal benytte dosene, sier Steen i en skriftlig kommentar til NTB.

Oslos politiske ledelse har utfordret regjeringens vaksinestrategi, som så langt har gått ut på at vaksinene fordeles jevnt utover landet. Det er 4.000 doser av Moderna-vaksinen som kommer til Norge tirsdag.

