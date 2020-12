Helsedirektør Bjørn Guldvog: Vi vil se på muligheten for obligatorisk testing på grensen

Helsedirektoratet vil nå se på muligheten for å innføre obligatorisk testing på grensen ved hjelp av de nye hurtigtestene, sier helsedirektøren.

– Helsedirektoratet jobber nå med å lage et robust system som i størst mulig grad skal sørge for at vi kan stå imot det muterte viruset dersom det også kommer fra andre land enn Storbritannia, sier Guldvog i en pressemelding på direktoratets hjemmesider.

– Vi har gjennom hele høsten bygget opp testkapasitet i kommunene og grensekommunene med tanke på kunne teste flest mulig. Vi vil nå se på muligheten for å innføre obligatorisk tester på grensene med de nye hurtigtestene, sier han.

(©NTB)

