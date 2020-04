Helsedirektoratet bekymret for mye smitte på sykehjem i utlandet

Mye koronasmitte på sykehjem i andre land, blant annet i Sverige, bekymrer Helsedirektoratet. De ber kommunene påse at smittevernrådene blir fulgt.

– Vi vet at særlig eldre mennesker er en sårbar gruppe. Derfor vil vi gjerne minne om at kommunene må påse at smittevernråd følges av alle ansatte på sykehjem og i hjemmesykepleien, sa fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Vi er bekymret for det vi ser i andre land, blant annet i Sverige. Det ønsker vi i størst mulig grad å unngå i Norge, sa han videre.

I forbindelse med koronapandemiutbruddet er det innført besøksforbud på de fleste norske sykehus og sykehjem.

