Helsedirektoratet: Ikke spor av koronasmitte hos hjemvendte nordmenn

Helsedirektoratet bekrefter at det ikke er funnet sport hos koronasmitte hos nordmennene som kom hjem fra Wuhan fredag.

Utenriksdepartementet opplyste fredag kveld at tre nordmenn hadde blitt hentet hjem fra virusrammede Wuhan i Kina.

– De blir testet på bakgrunn av at de har vært i dette utsatte området. Dette er for å forsikre seg om at de ikke har med seg smitte hjem, sa beredskapsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet til NTB fredag kveld.

Lørdag bekrefter Helsedirektoratet at resultatene testene klare, og at de ikke viser spor av koronasmitte.

Dermed er det så langt ikke bekreftede tilfeller av covid-19-viruset i Norge.

Wuhan er byen der det nye koronaviruset ble oppdaget i desember i fjor. Byen har over 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen.

På Fastlands-Kina var det inntil lørdag registrert over 76.000 smittede, hvorav 2.345 personer er døde. De fleste befant seg i Hubei-provinsen.

