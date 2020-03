Helsedirektoratet med egen TikTok-kampanje mot barn og unge

Norske internettpersonligheter skal lage eget innhold for barn og unge om korona og smittevern på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Det informerte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om på tirsdagens pressekonferanse.

– I dag starter Helsedirektoratet en egen kampanje rettet mot barn og unge. Målet er å støtte dem i en tid som oppleves tung, og spre kunnskap om smitte. De skal bruke norske youtubere og andre som barn og unge lytter til, sa statsråden.

Det skal produseres tolv Youtube-videoer, tolv Instagram-historier og tolv TikTok-videoer. I tillegg skal det spres kunnskap på TikTok om helsetjenester for barn som trenger noen å snakke med.

– Alle skal lage eget innhold, men det overordnede budskapet skal være: vær en venn og inkluder alle. Start en chat der du inkluderer noen som ellers ville stått utenfor, sier helseministeren.

Det skal også understrekes at hver enkelt er viktig for at vi skal komme oss gjennom koronakrisen.

– Utsett livet litt nå og vær med på å skrive historie, sier Høie.

(©NTB)