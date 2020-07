Helsedirektoratet mener dødeligheten av covid-19 er blitt lavere

Helsedirektoratet tror nå at risikoen for å dø av covid-19 er lavere enn tidligere under virusutbruddet.

– Ja, det tror vi, og det er ikke minst knyttet til bruk av deksametason, som det blant annet er gjort britiske studier av. Det har vist en reduksjon i dødelighet blant de mest alvorlig syke, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på spørsmål fra NTB på pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag ettermiddag. Deksametason er et legemiddel som britiske forskere har testet ut på over 2.000 koronapasienter. – Jeg tror at dødeligheten er påvirkbar og noe lavere enn vi hadde innledningsvis for de mest alvorlig syke, sier Guldvog. Helsedirektøren har ikke eksakte tall på dødeligheten, men sier de har sett en reduksjon blant de mest alvorlig syke på 20–25 prosent. (©NTB)