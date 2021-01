Helsedirektoratet mener skianleggene i Norge bør få holde oppe, men oppfordrer til registrering av gjester og god avstand i alle situasjoner.

– Gjestene skal informeres om at informasjon lagres i ti dager, og oversikten skal oppbevares på en forsvarlig måte, skriver Helsedirektoratet.

De skriver dessuten det må legges til rette for at 1 meters avstand holdes og ber om at det unngås trengsel i områder «der det erfaringsmessig kan bli trengsel»

– Det må være mulig å utføre håndhygiene ved behov, sørge for godt og frekvent renhold, særlig av hyppig brukte kontaktpunkter.

Dagbladet omtalte saken først.

