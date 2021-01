Som følge av utbruddet av den britiske varianten av koronaviruset i Nordre Follo kommune, anbefaler Helsedirektoratet og FHI strenge tiltak for Oslo-området.

Helsedirektoratet og FHI anbefaler at regjeringen innfører påbud om hjemmekontor for dem som kan, forbyr arrangementer inne og ute og skjenkestopp for Norde Follo og kommunene rundt.

De anbefaler også rødt nivå på barnehage, barneskoler og ungdomstrinn fra torsdag, i første omgang ut uken. De mener kjøpesentre, butikker og andre utsalgssteder stenges, med unntak av utsalgssteder som selger nødvendige varer, som for eksempel dagligvarebutikker, apotek og bensinstasjoner.

(©NTB)

Reklame Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året