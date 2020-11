Helsedirektoratet og FHI med anbefalinger knyttet til mink-situasjonen i Danmark

Koronautbrudd blant mink i Danmark skaper bekymring. Helsedirektoratet og FHI anbefaler nå alle som nylig har vært i Danmark, om å melde seg til sin kommune.

Et mutert koronavirus har begynt å spre seg blant mink i Danmark, noe som har ført til at all mink i landet må avlives.

I den forbindelse fikk norske helsemyndigheter denne helgen i hasteoppdrag å vurdere tiltak rundt innreise fra Danmark, skriver VG.

I Storbritannia har de stengt grensene for reisende fra Danmark som følge av mink-utbruddet, et innreiseforbud som trådte i kraft umiddelbart lørdag. Norske helsemyndigheter har vurdert å gjøre som Storbritannia, men kommer nå i første omgang med enkelte anbefalinger.

Helsedirektoratet anbefaler alle som har vært i Danmark de to siste ukene, om å ta en koronatest. I tillegg bør de melde fra til sin respektive kommune om hvor de har vært og at de er i karantene.

De bør også gjennomføre karantene i ti dager fra ankomstdato, uavhengig av utfallet av koronatesten.

FHI anbefaler at det gis tilbud om testing til alle som ankommer fra Danmark, og sier det kan vurderes å innføre en obligatorisk test. De vil også få tilsendt alle virus som eventuelt blir påvist hos reisende som har vært i Danmark.

