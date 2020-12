Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet uenige om karanteneregler

Mens Folkehelseinstituttet (FHI) mener at man nå kan teste seg ut av karantene, ønsker ikke Helsedirektoratet å endre dagens ordning med ti karantenedager.

FHI anbefaler nå en ordning der man kan teste seg på dag sju av karantenen, og dermed være ute av den med et negativt prøvesvar før dagens ordning med ti dager. Både EUs og USAs smitteverninstitutter er på linje med FHI.

Men dette får ikke gjennomslag hos Helsedirektoratet, skriver VG.

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet 11. desember skriver direktoratet at de «etter en helhetsvurdering har kommet fram til at vi likevel ikke anbefaler endring i dagens testregimer nå».

Overlege i FHI, Preben Aavitsland, mener at ti dagers karantene ikke er nødvendig fra et smittevernsynspunkt, og dermed kanskje heller ikke lovlig. Han tror imidlertid at Helsedirektoratet vil endre standpunkt etter nyttår.

(©NTB)

