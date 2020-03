Helsedirektoratet om koronasituasjonen: – Vi er fremdeles i en tidlig fase

Til nå er 19 personer blitt smittet av koronaviruset i Norge. Situasjonen er fremdeles i en tidlig fase, påpeker Helsedirektoratet.

– Det er fremdeles mulig å sette inn tiltak for å begrense spredningen, og det er viktig, sier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Han synes det er vanskelig å svare på om virussykdommen sprer seg raskere i kaldere klima her i nord.

– Men vi legger merke at vi har hatt noen dager nå med større smittespredning enn enkelte andre land. Det kan jo også skyldes at enkelte som har kommet hjem, har vært veldig aktive og i kontakt med mange, sier han.

I flere europeiske land er arrangementer over en viss kapasitetsgrense blitt avlyst. I Frankrike er alle arrangementer med over 5.000 mennesker avlyst, som et tiltak for å forsøke å begrense spredning.

Til helgen arrangeres skifesten Kollen i Oslo, som årlig tiltrekker seg tusenvis av mennesker. Det blir nå vurdert om arrangementet skal gå som planlagt eller ikke.

– I øyeblikket så har vi vurderinger av store arrangementers alminnelighet, men det er ikke nå fattet noen konklusjon på det, sier Lie.

Det er påvist 19 tilfeller av koronasmitte i Norge, fem av dem ansatte på øyeavdelingen på Ullevål sykehus.

(©NTB)