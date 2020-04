Helsedirektoratet påpeker at smittevernrådene fortsatt må følges

Helsedirektør Bjørn Guldvog er glad for at koronatiltakene virker, men understreker at det er helt avgjørende at nordmenn fortsatt følger smittevernrådene.

På sin daglige pressekonferanse om koronapandemien konkluderte regjeringen med at alle tiltak for å hindre smittespredning videreføres. Selv om helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier at de nå har kontroll på smitten, vil det først 20. april lettes på noen av tiltakene. – Vi er glade for at tiltakene virker, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Han påpeker at tiltakene som gjennomføres, er det som gjør at barnehager, skolefritidsordninger og 1.–4. trinn på barneskolen kan åpne i slutten av april. – Men det er helt avgjørende at befolkningen fortsatt slutter opp om de grunnleggende smittevernrådene som god håndhygiene og pålagt avstand til andre, sier Guldvog. (©NTB)

