Helsedirektoratet: Stort antall falske attester på negativ koronatest ved innreise

Utenlandske reisende til Norge må vise attest på fersk negativ koronatest ved ankomst. En rapport fra Helsedirektoratet viser at mange viser fram falsk attest.

Attestene som skal vises fram ved innreise, må vise at man har testet negativt for covid-19 innen de siste 72 timene før ankomst.

Helsedirektoratet mener imidlertid at attestene har liten verdi, skriver VG. Det meldes nemlig om et stort antall falske attester, og denne usikkerheten er en utfordring i hele Europa, understreker assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

– Vi har ikke oversikt over hvor mange attester over gjennomgått sykdom eller innreisetest som er falske, fordi det generelt er stor usikkerhet rundt ektheten i mange av disse attestene, sier Nakstad.

En talsperson for EU-kommisjonen har opplyst til NTB at det nå jobbes med å innføre et felles europeisk system med såkalte vaksinepass, sertifikater på at man har tatt koronavaksinen.

(©NTB)

