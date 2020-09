Helsedirektoratet vil ha enda mer testing og smittesporing

Helsedirektoratet oppretter en egen prosjektgruppe som skal intensivere arbeidet med testing og smittesporing, opplyser helsedirektør Bjørn Guldvog.

Gruppa skal blant annet identifisere flaskehalsene som hindrer høy testkapasitet, og vurdere nye teknologier for hurtigtesting, opplyste Guldvog på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag.

– Vi snur nå hver stein for at samfunnet skal fungere så normalt som mulig. En av de tingene vi da må jobbe med, er testing, isolering og smittesporing i kommunene, sier han.

Også Folkehelseinstituttet (FHI), de regionale helseforetakene og Direktoratet for e-helse skal delta i prosjektet.

– Regionale helseforetak jobber nå med å skalere opp testkapasiteten ved sine laboratorier, sier Guldvog, som samtidig understreker at kommunene fortsatt må rekruttere nok personell til å sikre både høy nok testing og smittesporingsarbeidet.

Samtidig viser den siste befolkningsundersøkelsen at flere er blitt skeptiske til å teste seg.

– Mange har frykt for å bli den ene som har smittet mange andre. Til dere som er bekymret for dette, vil jeg si: Smittesporingsarbeidet er helt anonymt. Det betyr at dersom du tester positivt, vil ikke ditt navn bli nevnt videre. Det håper vi kan bidra til at terskelen for å teste seg blir lavere, sier Guldvog.

