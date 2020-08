Helsedirektøren: – Sannsynlig med hjemmekontor ut året

Hjemmekontor er sannsynlig ut året, kanskje også utover det, for ikke å belaste kollektivtransporten, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Vi er nødt til å unngå økt trykk på kollektivtransporten når mange skal tilbake til pendlerhverdagen etter sommerferien, påpeker Guldvog overfor VG.

– Det er fremdeles slik at vi er avhengig av at ikke alle reiser samtidig i rushtiden i de bynære områdene. Så målet er at vi skal redusere reisingen til omtrent halvparten, sier han.

(©NTB)