Helsedirektøren: Alle barn skal ha noen å leke med

Voksne må være oppmerksomme på at alle barn har noen å leke med under pandemien, oppfordrer helsedirektør Bjørn Guldvog.

– For å være helt tydelig: Alle barn skal ha noen å leke med!

Det sa helsedirektør Bjørn Guldvog på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

Guldvog sier det er viktig å inkludere alle, selv om man skal forsøke å begrense antall kontakter. Han minnet om at de vokse spiller en viktig rolle ved å følge med og passe på at alle har noen å være sammen med.

Helsedirektøren sier at nye barn i nabolaget godt kan inviteres til lek og samvær For yngre barn kan dette også foregå innendørs.

– Det er viktigere at alle blir inkludert enn at man strengt forholder seg til et totalantall på fem besøkende i hjemmet.

– Kanskje er det spesielt viktig for den sjette ungdommen eller det barnet utenfor kohorten å bli inkludert, sier helsedirektøren.

Han minner om at antall på hvor mange barn og unge kan være sammen med er veiledende.

– Det er summen av alle tiltakene i samfunnet som er det viktigste. Ikke om den enkelte har én kontakt mer enn det som er anbefalt.

